РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Площадь Дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске планируют открыть 14 декабря после реконструкции, сообщила начальник управления культуры администрации горокруга Галина Ковалева.

Во вторник в администрации городского округа Красногорск состоялось еженедельное совещание главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной с профильными заместителями. В повестку дня вошли вопросы о снижении задолженности за потребленные ресурсы, а также реализация проекта «Зима в Подмосковье» на территории округа.

«Четырнадцатого декабря мы откроем площадь ДК «Подмосковье» после ремонта. Здесь будет установлена большая 16-метровая елка. В 12:00 откроется новогодняя ярмарка. В 17:00 мы зажжем новогодние огни на площади. Это будет большое праздничное мероприятие. Гости увидят фонтан фейерверков и огней», – сказала Ковалева.

По ее словам, основными местами проведения массовых новогодних мероприятий в округе станут теруправления и 7 площадок в центре города. В их числе – площадь ДК, городской парк, стадион «Зоркий» и другие. Кроме того, большую праздничную программу подготовят в музее-усадьбе «Архангельское».