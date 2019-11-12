РИАМО - 12 ноя. Здание площадью более 620 квадратных метров в Сокольниках на улице Стромынка, дом 9, построенное в 1929 году, выставили на городской аукцион, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

О продаже дома рассказали в рамках роуд-шоу «Вторая жизнь исторических особняков», организатором которого выступил департамент города Москвы по конкурентной политике. Продаваемый объект – это нежилое двухэтажное здание площадью 621 квадратный метр.

«Представленный на мероприятии объект также привлечет внимание инвесторов, поскольку, помимо удачной локации, в здании проведены все необходимые инженерные коммуникации, внутри выполнен ремонт. Учитывая административное назначение данного лота, можно ожидать, что в его стенах победитель сможет открыть офисное пространство», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Старинный дом, построенный в 1929 году, сейчас располагается в пешей доступности от станции метро «Сокольники». Здание можно назвать экологически чистой постройкой, так как он выполнен из термолита, созданного инженером Петром Галаховым и очень популярного в 1920 годы. Термолит состоит из опилок, торфа, соломы, листьев, хвои и других органических материалов с добавлением извести.

Лот действительно представляет большой интерес не только с инвестиционной, но и с исторической точки зрения. Он привлек внимание многих инвесторов, которые отмечают хорошее состояние объекта и адекватную стоимость.

Специалисты считают, что в качественный ремонт нужно вложить 40-50 тысяч на квадратный метр. Стартовая цена особняка - 53,6 миллиона рублей. Подать заявку на участие можно до 28 ноября, а торги пройдут 4 декабря 2019 года.