РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Жители Подольска до 25 ноября могут обращаться на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам каршеринга и услуг такси, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольском территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Московской области в период с 11 по 25 ноября работает горячая линия на предмет тематического консультирования граждан по услугам такси и каршеринга», – говорится в сообщении.

Горожане могут задать интересующие вопросы специалистам отдела защиты потребителей по телефону: 8(496)752-61-49 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, а также обратиться с вопросом по адресу: улица Октябрьский проспект, дом 4.