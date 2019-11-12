РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Свыше 1,2 тысячи новогодних и рождественских мероприятий проведут в подмосковном Красногорске в конце 2019 – начале 2020 года, сообщила начальник управления культуры администрации горокурга Галина Ковалева.

В администрации городского округа во вторник состоялось еженедельное совещание главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной с профильными заместителями. В повестку дня вошли вопросы о снижении задолженности за потребленные ресурсы, а также реализация проекта «Зима в Подмосковье» на территории округа.

«Мы запланировали более 1,2 тысяч новогодних и рождественских мероприятий по всему городскому округу Красногорск вместе со всеми территориями. Планируем, что в них примут участие более 125 тысяч человек», – сказала Ковалева.

Она отметила, что новогодние огни в муниципалитете начнут зажигать 1 декабря. Завершат праздничные мероприятия после Масленицы.

«Первого декабря зажгутся елки в Павшинской пойме, на Ивановских прудах, в парке «Сказочный». Затем будут открываться новые и новые елки на наших территориях», – добавила Ковалева.