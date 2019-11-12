РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. Тематическая и универсальная ярмарки пройдут в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска в ноябре, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная, №10, с 15 по 17 ноября пройдет тематическая ярмарка от организатора ООО «Либра». Там же, с 18 по 24 ноября, проведут универсальную ярмарку, где предприниматели из разных регионов России представят для реализации продукты питания, товары повседневного спроса, товары легкой промышленности, молочную продукцию, разнообразные сувениры, поделки ручной работы, школьные принадлежности, декор и многое другое», – говорится в сообщении.

Ярмарки проводятся на основании постановления администрации Подольска и организованы в целях удовлетворения спроса жителей на различные виды товаров, возможности приобретения их в шаговой доступности и обеспечения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.