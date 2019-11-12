РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В подмосковном Подольске 15 ноября пройдет встреча с жителями улицы Быковская по вопросу переселения из аварийного жилья, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«15 ноября 2019 года на улице Быковская вблизи дома №16/2 состоится встреча с жителями по вопросу выполнения мероприятий, направленных на реализацию государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019 – 2025 годы», – говорится в сообщении.

Встреча будет проходить при участии заместителя председателя комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск Ирины Ершовой, начало в 15:00.