РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В подмосковном Подольске рабочие приступили к ремонту 12 лифтов по региональной программе капремонта, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В данный момент продолжаются работы по установке 12 лифтов по следующим адресам: в доме №7 поселка Кузнечики, доме №34/2 на проспекте Юных Ленинцев, доме №11 на улице Кирова, доме №16 на улице Колхозная, доме №1 на улице Сосновая, доме №34 на улице Федорова в Подольске», – говорится в сообщении.

Всего в 2019 году в городском округе отремонтируют и заменят 58 лифтов в 23 жилых домах по региональной программе капремонта.

Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности. По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций работы осуществляет организация ООО «Лифтовой Альянс».

«Все комплектующие производятся на территории подмосковного региона. Подрядчик выполняет свою работу качественно, а их перечень в обязательном порядке согласовывается с советами домов», – уточняется в сообщении.

С 2014 года в округе было заменено 363 лифта, в первую очередь в программу капремонта включили оборудование, которое эксплуатируется свыше 25 лет.