РИАМО - 12 ноя. В адресный перечень по программе реновации дополнительно включили еще десять стартовых площадок для строительства новых жилых домов, всего на сегодняшний день городом подобрана и утверждена 361 такая площадка, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы сегодня постановлением правительства утвердили еще дополнительно десять площадок. Эти десять площадок позволят нам построить порядка двух тысяч новых квартир. Причем все эти квартиры будут построены максимально в том районе, где сегодня находятся дома по реновации», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что эти площадки находятся в девяти районах семи московских округов.

«Мы продолжаем подготовку площадок по программе реновации. У нас уже достаточно большой объем площадок подобран. Примерно на 30% от всей программы реновации. Я думаю, что с учетом того, что сейчас пошли массовые объемы публичных слушаний, у нас количество площадок будет буквально в ближайшие месяцы сильно прирастать», - добавил Хуснуллин.

По его словам, строительство на новых площадках начнут в 2021 году, а срок строительства домов составит около 18 месяцев.

В Центральном округе Москвы новая дополнительная стартовая площадка подобрана в Басманном районе. В Северо-Восточном округе - две площадки в районе Южное Медведково. В Западном округе найдены участки в районах Проспект Вернадского и Фили-Давыдково.

На территории Восточного округа подобрана площадка в районе Богородское, в Южном округе - в районах Нагатинский Затон и Царицыно, в Юго-Западном округе - в Черемушках. В новой Москве для строительства новостройки найден участок в Московском.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года.

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