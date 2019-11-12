РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска завершаются работы по установке котельной для новой школы на 825 мест, в настоящее время там идет приемка узла газа, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Представители комитета по строительству и архитектуре проинспектировали ход завершения монтажа внутренних инженерных сетей и автоматики котельной на новой школе на 825 мест в микрорайоне Климовск.

«Завершаются работы по установке котельной на новой школе на 825 мест в микрорайоне Климовск. В настоящее время на объекте АО «Мособлгаз» ведет приемку узла учета газа, после чего документы подадут в Ростехнадзор для получения доступа к пусконаладочным работам», – говорится в сообщении.

Школа задумана как здание переменной этажности общей площадью 13,5 тысяч квадратных метров. В учебном заведении будет 33 класса, столовая, спортивные залы, актовый зал, лаборатории, мастерские, библиотека, медицинский пункт, административные помещения. Завершить строительство планируется до конца 2019 года.