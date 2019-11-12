РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 ноя. Жители Королева за неделю чаще всего жаловались на работу общественного транспорта, сообщила заместитель главы администрации Светлана Викулова.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание. На нем участники обсудили работу в системе «Добродел» и организацию зимней уборки.

«Много жалоб с 4 по 11 ноября поступило на работу общественного транспорта. В основном жалобы касаются нарушений графика движения, отсутствия расписания и неудовлетворительных условий проезда», – сказала Викулова.

Основное число жалоб касается перевозчика «Домтрансавто». Представитель компании заверила, что проблемы, связанные с осенним увеличением пассажиропотока, будут решаться. Подробный отчет и варианты решения проблем будут представлены на следующей неделе.

Также поступили жалобы на компанию «Ранд-Транс» и на «Мострансавто» в отношении одного маршрута №9.