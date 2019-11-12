РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 ноя. За неделю общая площадь ремонтных работ на тротуарах подмосковных Люберец составила 175 квадратных метров, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Ямочный ремонт тротуара провели на улице Инициативная возле дома №10. Работы по снижению бортового камня выполнили на пешеходной дорожке возле дома №62 по улице 3-е Почтовое отделение. Также отремонтировали тротуары на улицах Кирова у дома №1 и Шевлякова у дома №15. Общая площадь ремонта составила 175 квадратных метров», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе дорожные рабочие уложили на тротуаре тактильную плитку.

«Обустройство подхода к пешеходному переходу и укладка тактильной плитки выполнены на двух улицах – Электрификации, возле дома №26 и Космонавтов, возле дома №14», – заключил Ружицкий.