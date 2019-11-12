РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 ноя. Состояние здоровья одной из девочек, пострадавшей в ДТП на пешеходном переходе в Балашихе, ухудшилось, в реанимации ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и не дают никаких прогнозов, сообщила «РИАМО в Балашихе» родная тетя пострадавшей.

ДТП произошло 9 ноября недалеко от Макдоналдса на пешеходном переходе на шоссе Энтузиастов в Балашихе, в котором микроавтобус Hyundai сбил двух девочек 13 и 12 лет, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

«После аварии племянницу доставили в ЦРБ Балашихи, а потом экстренно перевезли в клинику НИИ в Рошаль в реанимацию. Вчера (11 ноября – ред.) ей стало хуже, ее перевели на аппарат искусственного дыхания, температура сегодня на утро 37,5, и врачи никаких прогнозов не дают. У второй девочки черепно-мозговая травма, перелом носа, сегодня ей делают КТ, результаты пока неизвестны», – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что со слов девочек, они переходили на зеленый сигнал светофора, есть показания и двух очевидцев, которые подтвердили это.

«Кто-то из очевидцев говорит, что водитель микроавтобуса был за рулем в нетрезвом состоянии и скорость, с которой он ехал, явно превышала положенную 60 км/ч, так как тормозной путь был более 40 метров! Девочек раскидало в разные стороны, как кегли! Система регулирования пешеходного перехода, по словам множества свидетелей, была там сломана, но когда мы проезжали весь этот участок и хотели заснять эти поломки, светофоры заработали! Видимо такой ценой у нас все начинают ремонтировать», – заключила женщина.

В настоящий момент проводится расследование, но родственники пострадавших просят всех жителей, имеющих какие-либо сведения о данном ДТП, обратиться по телефону: 8(926)661-39-44 (Вероника).