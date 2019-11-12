РИАМО - 12 ноя. Число проведенных онкоскринингов в медицинских организациях стоматологического профиля в Подмосковье выросло почти в два раза – с 61,8 тысячи в 2017 году до 104,4 тысячи за три квартала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«За 2017, 2018 годы и с января по октябрь 2019 года проведено более 138 тысяч онкоскринингов с помощью аппаратов АФС и «Визилайт». В 1103 случаях у пациентов выявили предраковые заболевания слизистой оболочки рта, в 245 случаях – злокачественные образования», – сказала главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сойхер.

Она добавила, что для подтверждения диагноза в стоматологических поликлиниках Московской области проводят процедуру онкоскрининга – аутофлюоресцентную стоматоскопию. Соответствующей аппаратурой располагает 21 медицинская организация региона.

Аутофлюоресцентная стоматоскопия позволяет выявить не только злокачественные опухоли, но и предраковые заболевания. Длительность скринингового обследования – всего пять минут, процедура совершенно безопасна и безболезненна для пациента.