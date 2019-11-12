РИАМО - 12 ноя. На горячую линию управления Роспотребнадзора по Московской области поступило 347 обращений по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, больше всего вопросов касалось требований к качеству и безопасности в соответствии с нормативными актами, сообщается на сайте управления.

Горячая линия работала с 23 октября по 6 ноября.

«За период работы горячей линии поступило 347 обращений по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам: правильного выбора плодоовощной продукции – 60 обращений, что составило 17,3% от общего количества обращений», — говорится в сообщении.

Почти четверть вопросов касалась требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности в соответствии с нормативными правовыми актами РФ – 85 обращений.

Необходимости маркировки касались 33 обращения (9,5%), правил реализации фруктов и овощей, включая бахчевые, - 51 обращение (14,7%), информирования об адресах и других контактах, куда можно обратиться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта, нарушений правил продажи – 40 обращений (11,5%), правильного питания, количества и разнообразия потребляемых овощей и фруктов – 27 обращений (7,8%).

Во время проведения горячей линии поступило восемь устных жалоб на реализацию фруктов и овощей. Обратившимся дали рекомендацию по оформлению жалоб.

В рамках просветительской деятельности по этой теме провели восемь семинаров, прочли более 60 лекций по вопросам требований при реализации плодоовощной продукции: условиям хранения, срокам годности, требованиям к маркировке и документам, подтверждающим качество и безопасность продукции и обеспечивающим прослеживаемость продукции.

Было распространено более 1,7 тысячи листовок и памяток с информацией по качеству и безопасности плодоовощной продукции, срокам годности, требованиям к маркировке и реализации продукции.