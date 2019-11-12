РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. Библиотека имени Сергея Есенина приглашает жителей подмосковных Люберец на выставку «Мир вокруг доступен всем!», она продлится до 17 ноября, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«До 17 ноября в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина Люберец оформлена книжная выставка: «Мир вокруг доступен всем!», посвященная Международному дню слепых. Его отмечают 13 ноября, приглашаю жителей посетить ее», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в городском округе Люберцы 128 инвалидов по зрению. Ружицкий пояснил, что в фонде библиотеки есть аудиокниги, книги с укрупненным шрифтом и книги с шрифтом Брайля.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А. Задать вопросы можно по телефону: 8(495)554-51-58.

Международный день слепых был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1984 году. Цель – привлечь внимание широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.