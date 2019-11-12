РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 ноя. Подачу тепла в многоквартирные дома в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска планируют возобновить до 20:00 во вторник, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник администрации горокруга.

Ранее житель микрорайона сообщил порталу «РИАМО в Красногорске», что с 11 ноября отсутствует отопление в доме №11 на Подмосковном бульваре, в домах №№3 и 7 на улице имени Игната Титова, в домах №№3 и 5 на улице имени Егорова, в домах №№4, 6, 8, 10 и 12 на улице Спасской и домах №№1, 3, 5 и 7 на Павшинском бульваре.

«Одиннадцатого ноября в рамках реализации проекта «Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе» начаты работы по переключению газопровода высокого давления, питающего котельную ГТС. В ходе сварочных работ возникли технические трудности, связанные с намагничиванием трубопровода наведенными электро-магнитными полями от электросетей железной дороги. Потребовалось дополнительное оборудование», – пояснил сотрудник администрации.

Он уточнил, что в связи с этим срок проведения работ был продлен до 17:00 вторника.

«Подача тепла на дома будет восстановлена до 20:00 12 ноября», – заключил сотрудник администрации.