РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 ноя. Более 3 тысяч школьников из подмосковных Котельников в ноябре примут участие в «Месячнике безопасного интернета», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Целый ряд мероприятий запланирован в ноябре в городском округе Котельники в рамках акции «Месячник безопасного интернета», направленной на то, чтобы сформировать у школьников навыки безопасного пользования интернетом. Планируется, что в мероприятиях примут участие порядка 3 тысяч учащихся», – говорится в сообщении.

Она добавила, что в рамках месячника обсудит проблему кибербуллинга – травли в интернете. Также в рамках акции проведут классные часы «Люди и пароли. Как защитить себя в сети?», конкурсы и выставки плакатов «Моя безопасная сеть», уроки безопасного интернета, анкетирование обучающихся и библиотечные уроки.

Помимо этого, школьники примут участие в международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок». Ребята пройдут онлайн-викторину, а также опрос.