РИАМО - 12 ноя. В Московском метрополитене во Всемирный день качества, 14 ноября, в продажу поступят тематические билеты «Единый», сообщается на сайте столичной подземки.

На лицевой стороне билетов «Роскачество. Вся правда о товарах» будет изображен логотип автономной некоммерческой организации «Российская система качества» и слоган «Переходи на качество, не выходя из вагона». Билеты также будут отсылать на сайт Роскачества.

Данным билетом можно будет оплатить проезд в метро, на МЦК, монорельсе, в трамваях, автобусах, троллейбусах Москвы.

Цель Всемирного дня качества — повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация деятельности, направленной на привлечение внимания к проблеме качества. Он проводится с 1989 года, его инициатором выступила Европейская организация качества (ЕОК) при поддержке ООН. В России День качества отмечается по инициативе Роскачества.