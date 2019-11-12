РИАМО - 12 ноя. В Подмосковье и Москве на вечер 12 ноября, ночь и утро 13 ноября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности в Московском регионе объявили с 21 часа 12 ноября до 9 часов 13 ноября. С 09:00 13 ноября до 07:00 15 ноября предупреждение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень объявили также в Тверской, Ивановской, Владимирской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской. Курской, Белгородской и Воронежской областях.

В Московском регионе во вторник максимальная температура составит 7 градусов тепла, порывы ветра местами усилятся до 12-14 метров в секунду. Местами пройдет небольшой дождь.

В ночь на 13 ноября будет облачно с прояснениями, местами образуется туман. Температура составит минус 1 – плюс 1 градус. Днем также будет облачно с прояснениями и без осадков. Воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.