РИАМО - 12 ноя. 15 ноября в столичной подземке в продажу поступят тематические билеты «Единый», посвященные 100-летию студенческого профсоюзного движения, сообщается на официальном сайте Московского метрополитена.

Данным билетом можно будет оплатить проезд в метро, на МЦК, монорельсе, в трамваях, автобусах, троллейбусах Москвы.

На лицевой стороне билетов будет изображен логотип юбилея студенческого профсоюзного движения, а на оборотной — логотипы Общероссийского профсоюза образования и Студенческого координационного совета профсоюза.

2019 год является в России годом студенческого движения. В апреле текущего года исполняется 100 лет со дня создания первой в стране студенческой профсоюзной организации.