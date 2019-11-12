РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 ноя. В подмосковных Люберцах АО «Мособлгаз» выявило нарушения промышленной безопасности объектов газового хозяйства в ходе проверки на двух участках, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«АО «Мособлгаз» провело проверку на предмет соблюдения ограничений использования земельных участков, осуществления хозяйственной деятельности в границах охранных зон. В результате проверки на территории муниципального образования городского округа Люберцы выявлены нарушения норм промышленной безопасности объектов газового хозяйства по двум адресам», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что это адреса: поселок Томилино, улица Железнодорожная, объект расположен непосредственно на газопроводе среднего давления диаметром 150 миллиметров; поселок Малаховка, улицы Гаршина и Гоголя, кадастровые номера 50:22:0040105:660, №50:22:0040105:661, объект расположен непосредственно на газопроводе высокого давления второй категории диаметром 400 миллиметров.

«Нахождение перечисленных выше объектов в границах охранных зон не соответствует ограничениям использования земельных участков, установленным в границах таких зон. Указанные объекты капитального строительства подлежат сносу, о чем правообладатели указанных объектов недвижимости в письменной форме уведомлены АО «Мособлгаз»,- отмечается в сообщении.

В случае неисполнения требований федерального законодательства АО «Мособлгаз» будет вынуждено обратиться в суд, заключается в сообщении.