РИАМО - 12 ноя. В ходе проведения работ по отводу лесосеки под санитарно-оздоровительные мероприятия в Малинском участковом лесничестве вблизи села Нефедьево городского округа Ступино обнаружили геодезическую метку ХХ века, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Знак был установлен более 70 лет назад на бетонном столбе. Он представляет из себя клеймо с надписью СССР и изображением серпа и молота. Нашли метку специалисты Ступинского филиала «Мособллеса».

«Такие метки (реперы) есть везде: и в стенах городских домов, и там, где не ступала нога человека, но где, тем не менее, побывали геодезисты. По их номеру определяются координаты места и высота над уровнем моря при производстве инженерных, строительных, топографических работ», - говорится в материале.

Активная установка геодезических знаков началась с индустриализацией 30-х годов прошлого века. На сегодняшний день в России принята система измерений относительно нулевой отметки Кронштадтского футштока. Это «Балтийская система высот» 1977 года, действующая от Кронштадта (Калининградская область) до Анадыря (Чукотка).

На сегодняшний день знаки ставят реже, потому что системы ГЛОНАСС и GPS также дают возможность определения высот и координат.

В Ступине обнаружили метку опорно-межевой сети, которые обычно служат основой при межевании земельных участков, строительстве дорог, жилых и нежилых зданий и сооружений.

Геодезические метки имеют информационную ценность, законом даже регулируется их сохранение. Так, например, за уничтожение или повреждение знаков предусмотрено административное наказание.