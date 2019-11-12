РИАМО - 12 ноя. В Московском симуляционном центре обучение за 4 года прошли 37 тысяч врачей, фельдшеров и медсестер из больниц и поликлиник города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что центр открыли осенью 2015 года. Сейчас он оснащен более чем 400 единицами высокотехнологичного оборудования. В центре действуют 220 программ обучения по 40 специальностям.

«Врачи могут здесь подготовиться к сдаче экзаменов на статус «Московский врач», проходят специализированную аккредитацию и сертификацию ордина­торы, проводится отбор соискателей для работы в поликлиниках», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он рассказал, что при обучении используются манекены-имитаторы и роботы-симуляторы, которые достоверно воспроизводят физиологические параметры человека и реагируют на лечение.

Мэр отметил, что в центре есть уникальный комплекс «Медицина катастроф». Он работает с использованием технологии 5D, которая моделирует различные происшествия – это и крупное ДТП, и пожар в клубе. Подобные симуляторы используют и спасатели.

Кроме того, в симуляционном центре врачи и медсестры тренируются проводить лапароскопические операции, реанимацию и интенсивную терапию новорожденных.

«Мозгом симуляционного центра является комплекс Learning Space, который включает в себя 64 камеры видеонаблюдения, 23 устройства видеозахвата изображения, 49 микрофонов и систему звукового оповещения. С его помощью ведется управление симуля­торами и контролируется выполнение учебных заданий», — добавил Собянин.

По его словам, в дальнейшем в центре планируют запустить систему обучения «Живая хирургия». Эта система позволит проводить прямые трансляции из операционных в учебные залы. В центре также планируют оборудовать лабораторию для обучения по использованию 3D-принтера.

Мэр подчеркнул, что Московский симуляционный центр в Боткинской больнице должен стать одним из лучших в России и мире.