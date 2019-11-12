РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 ноя. В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» проводят испытания чаши нового бассейна в пристроенном здании лечебного корпуса МОУ «Родина» в поселке Поливаново, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В поселке Поливаново в Подольске проводят реконструкцию лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока в МОУ «Родина».

«Проводятся испытания чаши бассейна. Готовность спортзала – 80%. Идет благоустройство. В соответствии с контрактом объект должен быть завершен до конца 2019 года. Финансовая поддержка завершения строительства оказана из регионального бюджета по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В спортивном зале установят трибуны на 60 человек, а также сделают дополнительные помещения – тренерские, судейские и сауну. Подрядчик должен выполнить отделку здания и благоустройство прилегающей территории с установкой освещения, прокладкой пешеходных дорожек и размещением беседок.

Центр «Родина» находится в усадьбе «Поливаново», построенной в XVII веке. В советское время там была открыта здравница Всесоюзного значения, а сейчас работает детский лагерь. В нем можно разместить от 200 до 250 ребят, в том числе профессиональных спортсменов.