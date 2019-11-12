РИАМО - 12 ноя. Посетители столичного парка развлечений «Остров мечты» смогут попробовать любимую пиццу Черепашек-ниндзя, угоститься смурфной ватой и отведать другие необычные блюда в тематических кафе, говорится в сообщении пресс-службы парка.

На территории парка с аттракционами будут работать 12 кафе и ресторанов, восемь фуд-траков с мороженым, сладкой ватой, хот-догами и другими закусками. Меню каждой точки разработают в соответствии с концепциями тематических зон.

«В «Деревне Смурфиков» посетителей угостят любимыми лакомствами маленьких существ – каждый сможет попробовать смурфную вату или заглянуть в кафе «Сладости от Смурфетты» и отведать бельгийских вафель со смурфиникой, мороженого, горячих или холодных напитков», – говорится в материале.

Гостям «Пиццерии Антонио» предложат пиццу – любимое блюдо Черепашек-ниндзя, а также пасту, салаты и безалкогольные напитки. Так как эта зона будет представлять собой старый Нью-Йорк, посетители найдут здесь американские фудтраки с уличной едой.

В кафе Hello Kitty можно будет попробовать торты, макаруны и другие десерты в оригинальной подаче знаменитого японского персонажа – милой кошечки. В «Замке Снежной королевы» расположится тематический ресторан «Хрустальное сердце» с северной кухней, а в таинственном «Отеле Трансильвания» будет работать бургерная «Укус вампира» и снэк-бар «Таверна Дракулы».

В баре «Тропикана» посетителям предложат экзотические напитки и смузи, а в двухэтажном ресторане «Остров мечты» – меню интернациональной кухни. Там же можно будет проводить праздники, кулинарные шоу и мастер-классы.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, который строят в Нагатинской пойме в Москве. На одной площадке будут объединены всемирно известные зарубежные герои мультфильмов и отечественные персонажи. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.