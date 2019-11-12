РИАМО - 12 ноя. Столичная полиция не получала массовых жалоб на мужчину, который обливает входные двери в дома серной кислотой, о подобном инциденте заявил только один человек, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее телеканал НТВ сообщил, что в городе Московский ТиНАО неизвестный мужчина поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.

«На выходных был всего один случай. Женщина обратилась с сообщением, не заявлением даже, о том, что она открыла дверь и у нее появилось покраснение на пальце. От медпомощи она отказалась. Ни о каких массовых случаях не говорится», - сказал собеседник агентства.