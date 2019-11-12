РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 ноя. Сотрудники полиции подмосковных Люберец до 20 ноября примут меры по предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«До 20 ноября на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» пройдет II этап оперативно-профилактической операции «Дети России – 2019». Ее целью является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств», – говорится в сообщении.

Также полицейские в ходе акции будут рассказывать населению о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за участие в их обороте.

Жителей Люберец просят сообщать обо всех фактах, связанных с наркотиками, по телефонам: дежурная часть ГУ МВД России по Московской области – 8(495) 609-49-52; телефон доверия ГУ МВД России по Московской области – 8 (495) 692-70-66; дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое» – 8(495)554-93-94.