РИАМО - 12 ноя. Сотрудники полиции возле одного из домов на улице Кирьянова города Яхрома задержали 32-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, который пытался сбыть 66 свертков с героином, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружено и изъято 66 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином общей массой около 80 граммов», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.