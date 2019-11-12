РИАМО - 12 ноя. Алексея Вересова, подозреваемого в угрозах судье Мосгорсуда и в призывах к экстремизму, доставили в здание СК России для проведения с ним следственных действий.

Видео приезда Вересова размещено на официальном YouTube-канале ведомства.

Накануне следователи возбудили уголовные дела после публикации в Сети публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Московского городского суда.

По имеющимся данным, к совершению преступлений причастен ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.