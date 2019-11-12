РИАМО - 12 ноя. Центральная детская библиотека откроется в Раменском после ремонта по проекту модернизации подмосковных библиотек «Перезагрузка», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Учреждение дооборудовали согласно новым требованиям безопасной и доступной среды. Кроме того, библиотека пополнила свои фонды книжными новинками и приобрела грамотное зонирование пространства: зону обслуживания, читальный зал, досуговую зону и современный компьютерный зал.

«В рамках проекта «Перезагрузка» Раменская центральная детская библиотека кардинально преобразилась. У юных читателей появились модные зоны для чтения, отдыха, игры и образовательных занятий», – говорится в сообщении.

В библиотеке уже внедрено системное расписание, которое позволяет разнообразить культурную жизнь читателей и наполнить библиотечное пространство разнообразными событиям. Регулярно проводятся мастер-классы по каллиграфии, театральные занятия, интерактивные уроки по истории, литературе, английскому языку, кружки по шахматам и моделированию.

В программе открытия детской библиотеки, которое состоится 18 ноября, запланированы экскурсия по библиотеке, презентация книжных новинок, показ фильма о библиотеке, круглый стол, мастер-классы, творческая программа-подарок от юных читателей, настольные игры и занятия совместно с детьми.

«Перезагрузка библиотек Подмосковья» – долгосрочный проект министерства культуры Московской области по модернизации библиотек региона. Проект стартовал в 2017 году, с каждым годом охватывая все больше библиотек региона. Его цель – сделать подмосковные библиотеки современными и востребованными центрами знаний, интеллектуального и культурного досуга жителей. Для этого в библиотеках модернизируют и актуализируют пространство и услуги, проводят обучение сотрудников, внедряют новые методики и форматы работы», — добавляется в сообщении.