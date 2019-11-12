РИАМО - 12 ноя. До 15 декабря в Подмосковье планируют объявить аукцион на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Наша задача - до 15 декабря объявить аукционные процедуры, чтобы как можно раньше приступить к работам в будущем году, чтобы в летний период завершить все работы по комплексному благоустройству дворовых территорий», - сказал Хайкин.

По его словам, до 15 ноября все дворовые территории в Подмосковье необходимо включить в муниципальные программы «Комфортная городская среда».

Ранее в Подмосковье сформировали адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году. В перечень вошли 1338 дворов, или 10,2% от их общего числа в регионе.