РИАМО - 12 ноя. Сеть кофеен «Даблби» планирует масштабно обновить концепцию заведения, к примеру, кроме напитков в заведении будут предлагать разнообразную еду, пишет во вторник газета «Ведомости».

Первые кофейни обновленного формата откроются в ноябре-декабре в Москве на улице Большая Якиманка и в Новодевичьем проезде. В меню всей сети появятся выпечка, различные виды хлеба, сэндвичи, пудинги и шоколадные батончики. Через некоторое время к ним добавятся и салаты.

«Вскоре «Даблби» начнет и ребрендинг: изменятся элементы интерьера, дизайн и фирменный стиль компании (кофейные стаканчики, шрифты), возможно, будет изменен логотип», – сказал гендиректор и совладелец «Даблби» Сергей Дашков.

Эксперты считают, что трансформация пойдет сети кофеен на пользу, так как это правильное направление. По данным NPD, за последний год (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года) в 70% визитов в кофейни что-то добавляли: 47% – выпечку, а 33% – десерт. Следом идут бутерброды, их заказывают к кофе в 15% визитов.

Сеть «Даблби» основана в 2012 году и сейчас насчитывает 78 кофеен. Из них семь собственных, остальные – по франшизе, – в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом.