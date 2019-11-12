РИАМО - 12 ноя. Недобросовестные управляющие компании должны уйти с подмосковного рынка к началу следующего года, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каждый глава муниципалитета, команда главы, наша служба Госжилинспекции делает все для того, чтобы управляющие компании отвечали самым современным требованиям. Это непростая, но важная задача. Мы с ней справимся совершенно точно. На 1 октября их (недобросовестных УК - ред.) уже осталось 150, наша задача - свести этот показатель к нулю к началу следующего года», - сказал Воробьев.

По его словам, на конец 2018 года в зоне риска находились 222 управляющие компании.