РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 ноя. В Подольске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже магнитолы, видеорегистратора и антирадара из салона иномарки, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 33-летнего местного жителя о том, что неизвестный, разбив заднее левое стекло иномарки, похитил магнитолу, видеорегистратор и антирадар. Общая сумма материального ущерба составила более 33 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 43-летний местный житель. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый в настоящее время содержится в СИЗО Можайска за ранее совершенное преступление.