РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 ноя. Красочными панно и декоративной штукатуркой украсили подъезды дома на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный Балашихи в ходе капремонта по губернаторской программе «Мой подъезд», сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с генеральным директором управляющей компании «ЦентрЖилСервис плюс» Ларисой Кургановой осмотрел качество проведенного ремонта в четырех подъездах дома №9/1 по улице Маяковского. Работы выполнены силами УК, а эскизные решения согласованы с жителями.

«В подъездах – чисто, светло и уютно. На стенах – красочные панно и декоративная штукатурка, на полу – керамогранит, белые потолки с энергосберегающими лампами и проводкой, убранной в короба. Жители довольны – это, пожалуй, главный результат», – сказал Ефимов.

Он поблагодарил руководителя УК за качественный ремонт и творческий подход к оформлению подъездов и добавил, что из 641 подъезда, запланированного к ремонту в Балашихе, в этом году по губернаторской программе «Мой подъезд» уже отремонтировано 590.

Программа «Мой подъезд» стартовала в Московской области в 2017 году. В 2018 году в Балашихе отремонтировали 1260 подъездов.