РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 ноя. Ежегодная почта Деда Мороза торжественно откроется 15 ноября в структурном подразделении «Орбита» Дворца творчества молодежи Подольска, на мероприятие приглашаются все желающие, сообщается в группе «МУ ДТМ СП «Орбита» г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В структурном подразделении «Орбита» Дворца творчества молодежи 15 ноября пройдет торжественное открытие почты Деда Мороза. В программе будут веселые игры, танцы и конкурсы. Мероприятие начнется в 18:00. Принять участие смогут все желающие бесплатно», – говорится в сообщении.

Проходить мероприятие будет по адресу: улица Володи Дубинина, дом №6/29. Программа рассчитана на детей старше трех лет.