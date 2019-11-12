РИАМО - 12 ноя. Муниципальные центры управления в Подмосковье должны качественно реагировать на все обращения жителей, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается муниципальных ЦУР, теперь очень важно обеспечить качественную работу. Важно отрабатывать заявления, жалобы, обращения, предложения, которые возникают в каждом муниципалитете», – сказал Воробьев.

Кроме этого, губернатор поручил блоку ЖКХ подготовиться к наступлению холодов.

«Скоро наступит холодная погода. В этот период традиционно растет число жалоб на отопление. Прошу также обратить внимание блок ЖКХ, управляющие компании: я вам отправил контрольные сообщения по поводу перерасчетов и прочих нюансов, связанных с работой управляющих компаний», – заключил Воробьев.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России в конце 2018 года. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

В ЦУР собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья. Вся поступающая информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.