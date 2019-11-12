РИАМО - 12 ноя. Климат средней полосы России очень быстро меняется в сторону потепления, при этом скорость потепления достигла наивысшей отметки за 4,5 миллиарда лет, пишет «Российская газета».

«То, что все чаще и чаще встречаются теплые периоды осенью, это факт. Можно говорить о системе и о том, что климат средней полосы России меняется. Причем меняется очень быстро. Так, за последние 30 лет средняя годовая температура в центре европейской России выросла на 1-1,5 градуса. Это очень много!» - сказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, никогда еще в мире скорость потепления не была такой высокой, как сейчас. При этом особенно заметно потепление зимой.

«За те же 30 лет средняя январская температура в Москве выросла на 2 градуса. А если в целом по году температура вырастет на 3 градуса, то климат Москвы будет таким же, как в Краснодаре, а климат в Санкт-Петербурге таким, как в Софии», - пояснил синоптик.

Вильфанд предупредил, что самая большая проблема климатических изменений - это увеличение количества опасных явлений. Среди них - сильные морозы, гололед, ледяной дождь, экстремальная жара.

«Статистика показывает, что за последние 20 лет количество опасных явлений в стране удвоилось. Это очень опасно. Потому что регионы пока не готовы к таким вызовам», - сказал он.

При этом Вильфанд считает, что пока катастрофы нет и у государства есть достаточно времени, чтобы адаптироваться к изменениям климата.