РИАМО - 12 ноя. На портал «Добродел» стало поступать меньше жалоб на парковку на газонах, уличное освещение и уборку общественных пространств, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хотел бы отметить тенденцию к снижению числа обращений по направлениям, которые регулирует Госадмтехнадзор, - с 5,5 тысяч до 4,5 тысяч. Это минус почти 1 тысяча сообщений. И прежде всего это касается парковок на газонах, освещения на детских площадках, уборки общественных пространств», - сказал Воробьев.

Также существенно снизилось количество поступающих обращений по направлению министерства транспорта и дорожного хозяйства.

«За прошлую неделю минус 600 обращений. Здесь стало меньше обращений по теме освещения на дорогах. Это в первую очередь говорит о качестве работы, мы взяли хороший темп и очень важно его сохранять», - подчеркнул губернатор.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар отметил, что за неделю к «Доброделу» присоединились 13 тысяч новых пользователей.

«Мы получили почти 11 тысяч сообщений о проблемах. Мы видим существенное сокращение повторных жалоб», - сказал Рымар.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.