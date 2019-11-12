РИАМО – 12 ноя. По словам уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, мальчик, выживший после падения из окна столичной многоэтажки вместе с матерью и сестрой, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла 11 ноября. Утром из окна дома №6 по улице Чичерина в Бабушкинском районе столицы выпала 36-летняя мать с двумя детьми. Женщина и ее девятимесячная дочь погибли на месте, четырехлетний сын выжил. По предварительной версии СК, погибшая страдала от послеродовой депрессии.

«Это все страшная ситуация. С утра я изучала, мы связывались с Минздравом, спрашивали о состоянии ребенка, уточнили возраст: ему четыре года, он в стабильно тяжелом состоянии, будем верить в лучшее, надеяться», – сказала Кузнецова.

По ее словам, одной из причин подобных происшествий можно считать отсутствие какой-либо поддержки от близких или же со стороны общественных организаций.

Она добавила, что после случившегося будет проведено расследование, поскольку до конца не выяснены причины трагедии.