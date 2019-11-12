РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 ноя. Порядка 150 спортсменов примут участие в турнире по флорболу – разновидности хоккея с мячом, он пройдет 16 ноября в спорткомплексе поселка Нахабино в Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» старший инспектор теруправления Нахабино Никита Овчинников.

«Турнир под эгидой Национальной федерации флорбола России пройдет 16 ноября в МАУ ФОК «Нахабино». В турнире примут участие около 150 спортсменов из Нахабина, Красногорска, Медвежьих Озер, Клина, Истры и Москвы», – сказал Овчинников.

Он добавил, что всего турнир объединит порядка 400 любителей флорбола.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Нахабино» расположен по адресу: поселок Нахабино, улица Стадионная, дом №1А.