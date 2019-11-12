РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 ноя. Сотрудники библиотеки №2 в Мытищах познакомили детей с творчеством писателя Евгения Чарушина, сообщается на странице «Библиотека №2 Мытищи МАУК БИЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«11 ноября в библиотеке №2 прошел час знакомства «Хвостатые секреты» ко дню рождения детского автора Евгения Чарушина. Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих детей с биографией писателя: ребята узнали, что Чарушин, изучая природу и животный мир, выражал свои наблюдения и впечатления в словах, а то, что не мог выразить словами, передавал с помощью кисти и карандаша», – говорится в сообщении.

В заключение дети попробовали свои силы в освоении уникального стиля, который придумал Евгений Чарушин, проиллюстрировав понравившиеся произведения.

«Много незабываемых моментов было у ребят, когда из-под кисти выглядывают полюбившиеся герои. Каждый старался передать и содержание произведения, и характер полюбившегося героя, его повадки и движения», – отмечается в материале.

Евгений Чарушин – советский график, скульптор и писатель, родился 11 ноября 1901 в городе Вятка. В 1930 году при помощи писателя Самуила Маршака он начал работать в детской литературе, писать небольшие рассказы для детей о жизни животных.

В довоенные годы вышло около 20 книг Чарушина, среди которых: «Птенцы», «Волчишко, «Облава», «Цыплячий город», «Джунгли – птичий рай», «Животные жарких стран». Также он продолжал создавать иллюстрации для книг других авторов – Самуила Маршака, Михаила Пришвина, Виталия Бианки.