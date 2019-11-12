РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 ноя. В подмосковной Балашихе задержали уроженку одной из республик Средней Азии по подозрению в краже ювелирных изделий на 180 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из ее дома, расположенного на улице 1 Линия, похитили ювелирные изделия общей стоимостью 180 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 29-летняя уроженка одной из республик Средней Азии», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленница задержана и помещена в изолятор временного содержания.