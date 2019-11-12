РИАМО – 12 ноя. Интернет-компания Mail.ru Group презентует свою «умную» колонку под управлением голосового помощника «Маруся» к Новому году, пишет во вторник газета «Известия».

Планы продаж «умной» колонки уже обсуждаются с российскими розничными сетями. Компания ведет переговоры со «Связным», а также, по словам источника газеты, с «М.Видео-Эльдорадо». Однако финального решения пока нет.

«Основным отличием нового устройства от ближайшего конкурента («Яндекс.Станции» – ред.) станет возможность заказывать с помощью голосовых команд еду через Delivery Club, а также вызывать такси от «Ситимобил», – говорится в материале.

Предварительная цена «умного» гаджета составит порядка 7 тысяч рублей, в то время как «Яндекс.Станция» стоит около 10 тысяч.

«Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алисой» появилась на рынке в 2017 году. Она рекомендует и включает музыку, подключается к телевизору и показывает кино, отвечает на вопросы и ставит напоминания. Также гаджет может рассказывает сказки.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что востребованность нового устройства у покупателей будет зависеть от наличия в нем каких-либо уникальных функций.

По данным агентства Juniper Research, продажи «умных» колонок на мировом рынке вырастут в пять раз к 2024 году –- до 555 миллионов штук.