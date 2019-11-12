РИАМО - 12 ноя. Ребенок, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу, пострадал в результате наезда автомобиля на юго-западе столицы, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Около 9:00 на улице Адмирала Лазарева районе дома 50 водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадал ребенок, его госпитализировали», – говорится в сообщении.

Обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются.