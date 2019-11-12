РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 ноя. Железнодорожный тоннель для проезда транспорта на Волковской улице подмосковных Люберец не будут реконструировать в 2019 году, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы Московской железной дороги.

Жители Люберец неоднократно жаловались на заторы на пересечении улицы Волковская и Проектируемого проезда №4037 из-за того, что тоннель узкий, и движение осуществляется по очереди в одну сторону по светофору. Кроме того, тоннель очень низкий, и там часто застревают «Газели» и фуры.

«В 2019 году реконструкция данной железобетонной трубы не планируется. Вопросы реконструкции тоннеля в целях увеличения пропуска автомобилей и организации дополнительного пешеходного прохода находятся в компетенции органов власти Московской области», – сказал представитель.

Он пояснил, что железнодорожный тоннель на пересечении улицы Волковская и Проектируемого проезда №4037 на 22 километре Казанского направления МЖД строился как гидротехническое сооружение для пропуска паводковых и ливневых вод и представляет собой железобетонную трубу. Впоследствии с развитием городской инфраструктуры ее приспособили для проезда автотранспорта.

Также представитель пресс-службы МЖД прокомментировал ограничение работы шлагбаума на пересечении Смирновской улицы и Котельнического проезда.

«График работы железнодорожного переезда на пересечении Смирновской улицы и Котельнического проезда – с 7:00 до 22:00, он разработан по запросу органов местного самоуправления городского округа Люберцы», – заключил он.