РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 ноя. Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске Екатерина Попова рассказала старшеклассникам гимназии №7 округа о правах и обязанностях граждан РФ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Попова совместно с руководителем единого центра оказания квалифицированной юридической помощи Арсеном Дарбиняном 11 ноября провела урок права для учащихся 10 и 11 классов гимназии №7. Мероприятие было организовано в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям.

«Правозащитник рассказала о деятельности уполномоченного по правам человека в Московской области, напомнила об основном законе нашей страны – Конституции РФ, об основных правах и обязанностях граждан», – говорится в сообщении.

В этот день студенты факультета «Право и организация социального обеспечения» Московского областного колледжа информации и технологий показали деловую юридическую игру по гражданскому процессу для учащихся.

«Судебный процесс проходил по всем правилам судопроизводства и наглядно показал ребятам о необходимости знать и соблюдать закон», – отмечается в материале.

В конце мероприятия Попова вручила руководству школы «Вестник» из библиотеки уполномоченного по правам человека в Московской области.

На встрече присутствовали директор гимназии №7 Елена Соловьева, главный эксперт территориального управления в микрорайоне Кузнечики Ирина Китаева и уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса гимназии №7 Анна Костина.