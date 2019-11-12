РИАМО – 12 ноя. Отечественные производители пивных напитков предлагают отменить ограничения на крепость данной продукции, установленную на уровне 7 градусов, пишет во вторник газета «Известия».

По словам производителей, на международном рынке присутствуют сорта пивных напитков с крепостью более 7 градусов, однако они не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.

«Это в свою очередь является торговым барьером для импорта продукции в РФ и создает неравные условия в рамках ВТО. На этом фоне предлагается внести поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», – говорится в материале.

Возможные изменения уже обсуждались рабочей группой в Минфине.

Совет ЕЭК принял технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» в декабре прошлого года. Документ, который будет действовать на территории стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия), вступит в силу 10 января 2021 года. Дополнительное время необходимо для плавного перехода производителей алкогольных напитков на единые обязательные требования.

Как уточняется в материале, данный технический регламент в том числе корректирует терминологию в категории пивоваренной продукции. Так, в продаже появится «пиво специальное» (с фруктово-ягодными добавками) и «пиво пшеничное».

Ранее в ЕАЭС не было общего техрегламента, поэтому для регулирования алкогольного рынка страны использовали национальное законодательство.