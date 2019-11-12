РИАМО - 12 ноя. Дизайнеры студии Артемия Лебедева представили четвертую версию схемы линий московского метро, сообщается на сайте студии.

«Схема московского метро стала еще лучше. В четвертой версии схемы увеличен размер станций в центре города», - говорится в сообщении.

Центральные станции подземки гораздо популярнее периферийных, поэтому было решено выделить их на схеме.

«Сделано это довольно хитро: увеличен не только текст, но и толщина линий, размер пеньков и пересадок. Такой акцент делает схему удобнее и красивее. На линейных схемах используется тот же принцип», - поясняется в материале.

Ранее студия Артемия Лебедева, производитель спортивной экипировки ASICS и московское метро выпустили лимитированную серию кроссовок в стиле схемы столичной подземки.