РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 ноя. Профессиональные медики научили членов «Юнармии» подмосковных Люберец оказывать доврачебную помощь, учения прошли 11 ноября, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«Врачи и медицинские сестры врачебно-физкультурного диспансера Люберецкой областной больницы провели учения для юнармейцев школы №11 городского округа Люберцы по оказанию первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Юнармейцам рассказали, как остановить венозное и артериальное кровотечение», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что также ребятам показали, какие манипуляции необходимо проводить при потере сознания. Медицинские сестры провели реанимационные мероприятия при оказании первой помощи, показали и рассказали, какие действия нужно проводить при утоплении, а также как накладывать жгут, шину при переломе и асептические повязки.

«Юнармейцев обучили оказанию доврачебной помощи, напомнили правила оказания первой помощи при переломах, кровотечении, отравлении угарным газом, обмороке, ожогах. Познакомили с техникой искусственного массажа сердца», – уточнил Агаджанян.